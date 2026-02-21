Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелась квартира, пострадали пять человек
14:24 21.02.2026
В Петербурге загорелась квартира, пострадали пять человек
Квартира в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась в субботу ночью, пострадали пять человек, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
санкт-петербург
россия
фрунзе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
россия
фрунзе
В Петербурге загорелась квартира, пострадали пять человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Квартира в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась в субботу ночью, пострадали пять человек, сообщило городское управление МЧС РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, сообщение о пожаре на улице Фрунзе, 16 поступило в 2.30 мск, возгорание ликвидировали в 4.23 мск.
«
"В квартире происходило горение обстановки на площади 65 квадратных метров... В результате пожара пострадали 5 человек, госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Пожар тушили 15 специалистов и три единицы техники.
В центре Петербурга загорелись две квартиры
24 апреля 2025, 08:51
В центре Петербурга загорелись две квартиры
24 апреля 2025, 08:51
 
Заголовок открываемого материала