В Петербурге загорелась квартира, пострадали пять человек
Квартира в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась в субботу ночью, пострадали пять человек, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.02.2026
В Московском районе Петербурга ночью загорелась квартира, пострадали 5 человек