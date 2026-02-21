https://ria.ru/20260221/plyuschev-2075987898.html
Плющев: сразу полагал, что в финале Олимпиады сыграют сборные США и Канады
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал РИА Новости, что еще в самом начале Олимпийских игр в Италии ожидал встречу сборных Канады и США в финале хоккейного турнира.
Финал мужского турнира Олимпийских игр состоится в воскресенье, в нем за золото поборются сборные США и Канады.
"Смотреть финал я планирую. Ожидаю интересную жесткую, мужскую игру в исполнении двух сильнейших команд на сегодняшний день. Еще в самом начале (Олимпиады) можно было предположить, что североамериканские команды будут играть в финале, и я так и полагал", - сказал Плющев.
В полуфинале Олимпиады канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2), а хоккеисты из США оказались сильнее словаков (6:2).
"Полуфинальные матчи по уровню хоккея соответствовали уровню. Была жесткая борьба за место под солнцем. В этой борьбе победили сильнейшие команды, хотя и соперники были достойными", - отметил собеседник агентства.
"Если говорить про весь олимпийский турнир, то было интересно посмотреть, куда катится мировой хоккей. Думаю, что нам (российскому хоккею) есть над чем задуматься", - добавил тренер.