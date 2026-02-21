Рейтинг@Mail.ru
Плющев: сразу полагал, что в финале Олимпиады сыграют сборные США и Канады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:18 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/plyuschev-2075987898.html
Плющев: сразу полагал, что в финале Олимпиады сыграют сборные США и Канады
Плющев: сразу полагал, что в финале Олимпиады сыграют сборные США и Канады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Плющев: сразу полагал, что в финале Олимпиады сыграют сборные США и Канады
Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал РИА Новости, что еще в самом начале Олимпийских игр в Италии ожидал встречу сборных Канады и США в финале... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T16:18:00+03:00
2026-02-21T16:18:00+03:00
хоккей
владимир плющев
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575266125_0:264:3079:1996_1920x0_80_0_0_1487d0e8b7a4570f8d42c032d9105fba.jpg
https://ria.ru/20260221/khokkey-2075908615.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575266125_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_558e7399c244e51a2d093afdc6a4d2f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владимир плющев, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Хоккей, Владимир Плющев, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Плющев: сразу полагал, что в финале Олимпиады сыграют сборные США и Канады

Плющев заявил, что ожидал встречу сборных Канады и США в финале Олимпиады

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Плющев
Владимир Плющев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал РИА Новости, что еще в самом начале Олимпийских игр в Италии ожидал встречу сборных Канады и США в финале хоккейного турнира.
Финал мужского турнира Олимпийских игр состоится в воскресенье, в нем за золото поборются сборные США и Канады.
«
"Смотреть финал я планирую. Ожидаю интересную жесткую, мужскую игру в исполнении двух сильнейших команд на сегодняшний день. Еще в самом начале (Олимпиады) можно было предположить, что североамериканские команды будут играть в финале, и я так и полагал", - сказал Плющев.
В полуфинале Олимпиады канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2), а хоккеисты из США оказались сильнее словаков (6:2).
"Полуфинальные матчи по уровню хоккея соответствовали уровню. Была жесткая борьба за место под солнцем. В этой борьбе победили сильнейшие команды, хотя и соперники были достойными", - отметил собеседник агентства.
"Если говорить про весь олимпийский турнир, то было интересно посмотреть, куда катится мировой хоккей. Думаю, что нам (российскому хоккею) есть над чем задуматься", - добавил тренер.
Хоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде
21 февраля, 01:45
 
ХоккейВладимир ПлющевЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала