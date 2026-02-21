Петросян вынесла бы американок на Играх: что реально произошло в Милане?

Почему Аделия Петросян осталась без медали Олимпийских игр? РИА Новости Спорт рассказывает, как суперзвезда нашего фигурного катания не дотянула до триумфа.

Чемпионкой мира стала заочно

Когда-то Аделия Петросян вошла в историю мирового фигурного катания, став первой одиночницей, которой покорился на соревнованиях четверной риттбергер. Произошло это осенью 2021-го на пермском этапе Кубка России - соревнования, которое уже через год ввиду отстранения российских фигуристов получит гордое название "Гран-при".

При этом 14-летняя Петросян в то время вовсе не "зачищала" юниорскую поляну. Со взрослой понятно, тогда звездили олимпийские надежды Пекина Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова… Но и среди юниоров прыгающих квады фигуристок в России хватало, и на первенстве сезона-2021/2022, к примеру, Аделия вообще стала пятой. Выше оказались три Софьи - Акатьева (сейчас борется с травмами с переменным успехом), Самоделкина (выступает на Играх-2026 за Казахстан) и Муравьева (потеряла свой единственный элемент ультра-си - тройной аксель), а также Алиса Двоеглазова, которую Петросян обошла на чемпионате России накануне Олимпиады в Италии.

В целом можно сказать, что Петросян повезло с физиологией. Она не выросла, как три вышеупомянутые Софьи, и сумела на протяжении всего олимпийского цикла, предшествовавшего Милану, в целом сохранять свой технический арсенал. Риттбергер, правда, вскорости пропал, но зато Аделия стабилизировала четверные тулуп и флип, а также аксель в три с половиной оборота. Как минимум до того состояния, чтобы уже вскоре после Олимпиады-2022 застолбить за собой место среди лидеров российского женского одиночного катания.

Только в первом постолимпийском сезоне Петросян находилась еще в засаде - на чемпионате России не вошла в число призеров. Но уже там штурмовала программы максимальной сложности - в произвольном прокате зашла на три четверных и два сделала успешно. Ну а с весны 2023 года началась ее практически беспроигрышная серия. Единственный турнир, который Петросян за все это время не выиграла, был чемпионат России по прыжкам, да и то - в нем Аделия уступила 12-летней Маргарите Базылюк, после чего юниоров на эти соревнования допускать перестали.

Увы, по независящим от российских фигуристов причинам весь четырехлетний цикл перед Играми в Италии им пришлось вариться в собственном соку. Оставалось только проводить сравнения между лидерами нашего фигурного катания и мировой элитой. И Аделия была, пожалуй, единственной, кого с полным правом без какого-либо риска ошибиться можно было называть заочной чемпионкой мира. Она убедительно сочетала в своих программах сложнейший контент и отточенную хореографию. Глядя на то, как японка Каори Сакамото без элементов ультра-си забирала одно золото мирового первенства за другим, все только улыбались - где бы она была, выступай на международной арене Петросян…

Пик мощи катания Аделии пришелся на чемпионат России прошлого сезона. Тогда, в декабрьском Омске, она чистейшим образом исполнила две программы, в которых показала мастерство высочайшего уровня. В коротком прокате - тройной аксель. В произвольном - он же плюс два четверных тулупа. Космическая сумма в 262,92 балла - и здесь даже не придраться к домашнему судейству. Все максимально по делу.

Вынесла бы всю сборную Японии

Если бы Олимпийские игры пришлись на тот сезон - не было бы никаких сомнений, кому бы досталось золото. Петросян в той форме вынесла бы всю сборную Японии и американку Алису Лю играючи. И повышение минимального возраста участниц международных турниров до 17 лет не стало бы для Аделии помехой: эту планку она, родившись в июне 2007 года, удачно преодолевала.

В текущем сезоне Петросян в итоге допустили только до одного, крайне слабого по составу, квалификационного турнира в Пекине. А затем, пока мировая элита оттачивала программы на этапах Гран-при и чемпионатах Европы/Четырех континентов, она соревновалась внутри страны, не имея возможности набрать рейтинг и вес в глазах судей.

Наверное, хоть какой-то допуск лучше, чем никакой. Иначе бы у всех нас не было тех подзабытых эмоций, которые мы пережили во время этой Олимпиады. Но почему нельзя было хотя бы попытаться оспорить неравные условия в Спортивном арбитражном суде? Эта организация приняла в прошлом году несколько решений в пользу российских спортсменов - например, настояла на допуске лыжников, которые в итоге в подготовительный к Олимпиаде период соревновались на этапах Кубка мира наравне с остальными. Да, CAS наверняка бы не увеличил количество допущенных до Игр российских фигуристов - но не исключено, заставил бы ISU поставить их в равные с остальными условия.

Ну а возвращаясь к Петросян - ей, конечно, жутко не повезло с травмой, из-за которой она пропустила длительный период в межсезонье. Этери Тутберидзе рассказывала, что Аделия даже хотела уступить свою квоту на участие в олимпийской квалификации запасной спортсменке - но Алина Горбачева тоже была травмирована. Петросян в итоге поехала в Пекин, завоевала путевку на Игры, но за оставшееся время набрать оптимальную форму так и не успела. Пыталась вернуть тройной аксель и четверной тулуп - но до стабильного состояния натренировать эти прыжки до Олимпиады не смогла.

Начинать же олимпийский турнир в стартовой группе участниц в короткой программе и надеяться завоевать медаль можно было только при наличии элементов ультра-си, за счет которых Аделия могла бы компенсировать отставание во второй оценке. Год назад даже в тех условиях, в которые ISU поставил россиян, Петросян с тройным акселем набрала бы за короткий прокат столько же, сколько получила за программу с этим элементом Ами Накаи. И тогда в произвольной россиянке нужно было бы для победы получить около 150 баллов. Эту сумму с двумя четверными прыжками она с лихвой превзошла. Возможно, для золота хватило бы и одного квада.

