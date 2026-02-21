Рейтинг@Mail.ru
Аделия Петросян: результат на Олимпиаде-2026, какое место заняла, выступление фигуристки
Фигурное катание
 
11:30 21.02.2026 (обновлено: 14:47 21.02.2026)
Петросян вынесла бы американок на Играх: что реально произошло в Милане?
Аделия Петросян: результат на Олимпиаде-2026, какое место заняла, выступление фигуристки
Петросян вынесла бы американок на Играх: что реально произошло в Милане?
Почему Аделия Петросян осталась без медали Олимпийских игр? РИА Новости Спорт рассказывает, как суперзвезда нашего фигурного катания не дотянула до триумфа.
аделия петросян
каори сакамото
спортивный арбитражный суд (cas)
алиса лю
авторы риа новости спорт
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Почему Аделия Петросян осталась без медали Олимпийских игр? РИА Новости Спорт рассказывает, как суперзвезда нашего фигурного катания не дотянула до триумфа.

Чемпионкой мира стала заочно

Когда-то Аделия Петросян вошла в историю мирового фигурного катания, став первой одиночницей, которой покорился на соревнованиях четверной риттбергер. Произошло это осенью 2021-го на пермском этапе Кубка России - соревнования, которое уже через год ввиду отстранения российских фигуристов получит гордое название "Гран-при".
При этом 14-летняя Петросян в то время вовсе не "зачищала" юниорскую поляну. Со взрослой понятно, тогда звездили олимпийские надежды Пекина Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова… Но и среди юниоров прыгающих квады фигуристок в России хватало, и на первенстве сезона-2021/2022, к примеру, Аделия вообще стала пятой. Выше оказались три Софьи - Акатьева (сейчас борется с травмами с переменным успехом), Самоделкина (выступает на Играх-2026 за Казахстан) и Муравьева (потеряла свой единственный элемент ультра-си - тройной аксель), а также Алиса Двоеглазова, которую Петросян обошла на чемпионате России накануне Олимпиады в Италии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
В целом можно сказать, что Петросян повезло с физиологией. Она не выросла, как три вышеупомянутые Софьи, и сумела на протяжении всего олимпийского цикла, предшествовавшего Милану, в целом сохранять свой технический арсенал. Риттбергер, правда, вскорости пропал, но зато Аделия стабилизировала четверные тулуп и флип, а также аксель в три с половиной оборота. Как минимум до того состояния, чтобы уже вскоре после Олимпиады-2022 застолбить за собой место среди лидеров российского женского одиночного катания.
Только в первом постолимпийском сезоне Петросян находилась еще в засаде - на чемпионате России не вошла в число призеров. Но уже там штурмовала программы максимальной сложности - в произвольном прокате зашла на три четверных и два сделала успешно. Ну а с весны 2023 года началась ее практически беспроигрышная серия. Единственный турнир, который Петросян за все это время не выиграла, был чемпионат России по прыжкам, да и то - в нем Аделия уступила 12-летней Маргарите Базылюк, после чего юниоров на эти соревнования допускать перестали.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян жаждет реванша на новой Олимпиаде: как ей вернуть былую мощь?
20 февраля, 18:05
Увы, по независящим от российских фигуристов причинам весь четырехлетний цикл перед Играми в Италии им пришлось вариться в собственном соку. Оставалось только проводить сравнения между лидерами нашего фигурного катания и мировой элитой. И Аделия была, пожалуй, единственной, кого с полным правом без какого-либо риска ошибиться можно было называть заочной чемпионкой мира. Она убедительно сочетала в своих программах сложнейший контент и отточенную хореографию. Глядя на то, как японка Каори Сакамото без элементов ультра-си забирала одно золото мирового первенства за другим, все только улыбались - где бы она была, выступай на международной арене Петросян…
Пик мощи катания Аделии пришелся на чемпионат России прошлого сезона. Тогда, в декабрьском Омске, она чистейшим образом исполнила две программы, в которых показала мастерство высочайшего уровня. В коротком прокате - тройной аксель. В произвольном - он же плюс два четверных тулупа. Космическая сумма в 262,92 балла - и здесь даже не придраться к домашнему судейству. Все максимально по делу.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз

Вынесла бы всю сборную Японии

Если бы Олимпийские игры пришлись на тот сезон - не было бы никаких сомнений, кому бы досталось золото. Петросян в той форме вынесла бы всю сборную Японии и американку Алису Лю играючи. И повышение минимального возраста участниц международных турниров до 17 лет не стало бы для Аделии помехой: эту планку она, родившись в июне 2007 года, удачно преодолевала.
В текущем сезоне Петросян в итоге допустили только до одного, крайне слабого по составу, квалификационного турнира в Пекине. А затем, пока мировая элита оттачивала программы на этапах Гран-при и чемпионатах Европы/Четырех континентов, она соревновалась внутри страны, не имея возможности набрать рейтинг и вес в глазах судей.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Русского фигуриста не позвали на гала-вечер Игр. Кто запретил Гуменника?
18 февраля, 20:55
Наверное, хоть какой-то допуск лучше, чем никакой. Иначе бы у всех нас не было тех подзабытых эмоций, которые мы пережили во время этой Олимпиады. Но почему нельзя было хотя бы попытаться оспорить неравные условия в Спортивном арбитражном суде? Эта организация приняла в прошлом году несколько решений в пользу российских спортсменов - например, настояла на допуске лыжников, которые в итоге в подготовительный к Олимпиаде период соревновались на этапах Кубка мира наравне с остальными. Да, CAS наверняка бы не увеличил количество допущенных до Игр российских фигуристов - но не исключено, заставил бы ISU поставить их в равные с остальными условия.
© РИА НовостиЭтери Тутберидзе и Аделия Петросян
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян
Ну а возвращаясь к Петросян - ей, конечно, жутко не повезло с травмой, из-за которой она пропустила длительный период в межсезонье. Этери Тутберидзе рассказывала, что Аделия даже хотела уступить свою квоту на участие в олимпийской квалификации запасной спортсменке - но Алина Горбачева тоже была травмирована. Петросян в итоге поехала в Пекин, завоевала путевку на Игры, но за оставшееся время набрать оптимальную форму так и не успела. Пыталась вернуть тройной аксель и четверной тулуп - но до стабильного состояния натренировать эти прыжки до Олимпиады не смогла.
Начинать же олимпийский турнир в стартовой группе участниц в короткой программе и надеяться завоевать медаль можно было только при наличии элементов ультра-си, за счет которых Аделия могла бы компенсировать отставание во второй оценке. Год назад даже в тех условиях, в которые ISU поставил россиян, Петросян с тройным акселем набрала бы за короткий прокат столько же, сколько получила за программу с этим элементом Ами Накаи. И тогда в произвольной россиянке нужно было бы для победы получить около 150 баллов. Эту сумму с двумя четверными прыжками она с лихвой превзошла. Возможно, для золота хватило бы и одного квада.
© Getty Images / Andy CheungАлиса Лю
Алиса Лю - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Getty Images / Andy Cheung
Алиса Лю
Но, как констатировал после выступления Петросян сопровождавший ее на Олимпиаде тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз, в жизни не всегда все складывается так, как ты хочешь. И действительно, если искать позитив - теперь у Аделии есть мотивация продолжать карьеру еще четыре года. На Олимпийских играх-2030 ей будет всего лишь 22. История фигурного катания знает множество примеров, когда спортсмены, упустив свой шанс, совершали невозможное и возвращались за золотом. Собственно, один из них перед нами прямо сейчас - Алиса Лю, соперничавшая по юниорам еще с Камилой Валиевой, уходила из спорта на два года. И сейчас совершила победный камбэк. Все шансы приехать на Олимпиаду вновь есть и у Петросян. Хотелось бы надеяться - с флагом и в своей самой лучшей форме.
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянКаори СакамотоСпортивный арбитражный суд (CAS)Алиса ЛюАвторы РИА Новости СпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
