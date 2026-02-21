Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге иномарка врезалась в здание - РИА Новости, 21.02.2026
22:36 21.02.2026
В Петербурге иномарка врезалась в здание
В Петербурге иномарка врезалась в здание - РИА Новости, 21.02.2026
В Петербурге иномарка врезалась в здание
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в здание в Кировском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадали три человека, включая ребенка,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T22:36:00+03:00
2026-02-21T22:36:00+03:00
происшествия
кировский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ford motor
кировский район
санкт-петербург
происшествия, кировский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ford motor
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ford Motor
В Петербурге иномарка врезалась в здание

В Петербурге иномарка врезалась в здание, пострадали три человека

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в здание в Кировском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадали три человека, включая ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно публикации в Telegram-канале ведомства, ДТП произошло около 18.37 мск на Ленинском проспекте. Водитель Ford Focus не справился с управлением и врезался в здание.
«
"В результате ДТП пострадали все трое находящихся в автомобиле: водитель, 11-летняя и 69-летняя пассажирки получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
ПроисшествияКировский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ford Motor
 
 
