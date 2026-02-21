https://ria.ru/20260221/peterburg-2076024385.html
В Петербурге иномарка врезалась в здание
В Петербурге иномарка врезалась в здание - РИА Новости, 21.02.2026
В Петербурге иномарка врезалась в здание
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в здание в Кировском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадали три человека, включая ребенка,... РИА Новости, 21.02.2026
В Петербурге иномарка врезалась в здание
В Петербурге иномарка врезалась в здание, пострадали три человека