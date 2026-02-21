Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня
17:41 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/peterburg-2075998491.html
В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня
В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня - РИА Новости, 21.02.2026
В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня
Температура в Санкт-Петербурге приближается к нулю градусов впервые за 54 дня, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:41:00+03:00
2026-02-21T17:41:00+03:00
общество
санкт-петербург
михаил леус
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771738940_0:282:2982:1959_1920x0_80_0_0_22c49b6375fa973d3a8dfec81a8656f6.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075840075.html
санкт-петербург
общество, санкт-петербург, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Петербурге температура приближается к нулю впервые за 54 дня

Петербургу осталось 0,3 градуса до оттепели, которой не было 54 дня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы чистят снег на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Сотрудники коммунальной службы чистят снег на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальной службы чистят снег на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Температура в Санкт-Петербурге приближается к нулю градусов впервые за 54 дня, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Леус опубликовал в своем Telegram-канале скриншот с данными Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которому в Петербурге минус 0,3 градуса.
"Санкт-Петербург в нескольких десятых градуса от первой в нынешнем году оттепели - последний раз положительные температуры на городской метеостанции наблюдались 28 декабря 2025 года, и этот непрерывный безоттепельный период, продолжающийся уже 54 дня, вот-вот может прерваться", - написал синоптик.
При этом в воскресенье в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, в связи с ожидающимся снегопадом и усилением ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ожидается, что порывы ветра в прибрежных районах города будут достигать 15-17 метров в секунду.
