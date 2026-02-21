https://ria.ru/20260221/peterburg-2075975279.html
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной - РИА Новости, 21.02.2026
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной
Снегопад и усиление ветра ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье под влиянием очередного циклона, погода будет некомфортной, сообщил главный синоптик города
санкт-петербург
александр колесов
снегопад в москве
происшествия
санкт-петербург
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной
В Петербурге в воскресенье ожидаются снегопад и усиление ветра