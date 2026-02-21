Рейтинг@Mail.ru
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной - РИА Новости, 21.02.2026
14:57 21.02.2026
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной - РИА Новости, 21.02.2026
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной
Снегопад и усиление ветра ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье под влиянием очередного циклона, погода будет некомфортной, сообщил главный синоптик города РИА Новости, 21.02.2026
санкт-петербург, александр колесов, снегопад в москве, происшествия
Санкт-Петербург, Александр Колесов, Снегопад в Москве, Происшествия
Погода в Петербурге в воскресенье будет некомфортной

В Петербурге в воскресенье ожидаются снегопад и усиление ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев
Санкт-Петербург во время снегопада
Санкт-Петербург во время снегопада - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург во время снегопада. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Снегопад и усиление ветра ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье под влиянием очередного циклона, погода будет некомфортной, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Завтрашний циклон принесет нам не только снег, местами сильный, но и усиление ветра, так что погода 22 февраля будет малокомфортной", – написал он в своем Telegram-канале.
По оценке синоптика, высота снежного покрова составит 5-8 сантиметров, температура – минус 1-3 градуса.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около минус 1,1 градуса, солнечно, скорость юго-западного ветра не превышает 6 метров в секунду.
Вид на Дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
15 февраля, 10:16
 
15 февраля, 10:16
 
 
Заголовок открываемого материала