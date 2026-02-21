Рейтинг@Mail.ru
09:30 21.02.2026 (обновлено: 10:16 21.02.2026)
В Петербурге задержали мужчину, потушившего Вечный огонь
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину, потушившего Вечный огонь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, потушил мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в среду около полуночи в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле неизвестные потушили вечный огонь. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина залил Вечный огонь из бутылки и покинул мемориальный комплекс вместе со своим спутником.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений).
"В кратчайшие сроки полицейские установили личность участника ночной выходки. На следующий день оперативниками уголовного розыска Центрального района... по подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний житель Красносельского района", – говорится в сообщении.
Как добавили в ГУМВД, мужчина не смог объяснить свой поступок.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сестер, пропавших в Петербурге, нашли во Владимирской области
