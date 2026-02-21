https://ria.ru/20260221/pegula-2076009299.html
Американка Пегула выиграла теннисный турнир в Дубае
Американка Пегула выиграла теннисный турнир в Дубае
Американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:34:00+03:00
теннис
спорт
дубай
джессика пегула
элина свитолина
женская теннисная ассоциация (wta)
дубай
Американская теннисистка Пегула выиграла турнир категории WTA 1000 в Дубае