Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Большое число мирных жителей с освобожденных ВС РФ территорий прибывает в том числе в ЛНР, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник, отвечая на вопрос РИА Новости о помощи беженцам.

"Достаточно активно на территорию республики... беженцев, переселенцев начали везти в конце прошлого года. Мы, безусловно, оказываем им помощь", - пояснил Пасечник

По его словам, военнослужащие эвакуируют из освобожденных населенных пунктов людей разных возрастов, в том числе маленьких детей: всех их размещают и обеспечивают питанием.

Пасечник также отметил, что крайне серьезной проблемой многих прибывающих с освобожденных территорий мирных жителей является отсутствие документов.

"Ну, и в дальнейшем, безусловно, задачи стоят перед подразделениями наших министерств... которые занимаются выдачей документов. Будем продумывать эту систему дальнейшую, каким образом заниматься выдачей документов", - пояснил Пасечник.

Он уточнил, что люди, не имеющие при себе документов, проходят ряд дополнительных проверок.