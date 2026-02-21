Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/pasechnik-2075958157.html
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий - РИА Новости, 21.02.2026
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий
Большое число мирных жителей с освобожденных ВС РФ территорий прибывает в том числе в ЛНР, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник, отвечая на... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:01:00+03:00
2026-02-21T13:01:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951034175_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_d96101e71a43847a5294a6647c40ec24.jpg
https://ria.ru/20260221/kiev-2075945693.html
https://ria.ru/20260221/saldo-2075925235.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951034175_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_9278f0322caa1dc6aca065ab6ca1202a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы РФ
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий

Пасечник: в ЛНР прибывает большое число беженцев с освобожденных территорий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Большое число мирных жителей с освобожденных ВС РФ территорий прибывает в том числе в ЛНР, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник, отвечая на вопрос РИА Новости о помощи беженцам.
"Достаточно активно на территорию республики... беженцев, переселенцев начали везти в конце прошлого года. Мы, безусловно, оказываем им помощь", - пояснил Пасечник.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Киев пытается отработать деньги Запада, заявил Пасечник
Вчера, 11:37
По его словам, военнослужащие эвакуируют из освобожденных населенных пунктов людей разных возрастов, в том числе маленьких детей: всех их размещают и обеспечивают питанием.
Пасечник также отметил, что крайне серьезной проблемой многих прибывающих с освобожденных территорий мирных жителей является отсутствие документов.
"Ну, и в дальнейшем, безусловно, задачи стоят перед подразделениями наших министерств... которые занимаются выдачей документов. Будем продумывать эту систему дальнейшую, каким образом заниматься выдачей документов", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что люди, не имеющие при себе документов, проходят ряд дополнительных проверок.
"Работа достаточно сложная, работа кропотливая, но мы в этом направлении однозначно работаем и, однозначно, систему нашей работы мы будем совершенствовать", - пояснил глава ЛНР.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Жители Херсона сохраняют внутреннюю связь с Россией, заявил Сальдо
Вчера, 08:11
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала