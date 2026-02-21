https://ria.ru/20260221/pasechnik-2075958157.html
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий
Пасечник рассказал о поддержке беженцев с освобожденных территорий
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Большое число мирных жителей с освобожденных ВС РФ территорий прибывает в том числе в ЛНР, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник, отвечая на вопрос РИА Новости о помощи беженцам.
"Достаточно активно на территорию республики... беженцев, переселенцев начали везти в конце прошлого года. Мы, безусловно, оказываем им помощь", - пояснил Пасечник
По его словам, военнослужащие эвакуируют из освобожденных населенных пунктов людей разных возрастов, в том числе маленьких детей: всех их размещают и обеспечивают питанием.
Пасечник также отметил, что крайне серьезной проблемой многих прибывающих с освобожденных территорий мирных жителей является отсутствие документов.
"Ну, и в дальнейшем, безусловно, задачи стоят перед подразделениями наших министерств... которые занимаются выдачей документов. Будем продумывать эту систему дальнейшую, каким образом заниматься выдачей документов", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что люди, не имеющие при себе документов, проходят ряд дополнительных проверок.
"Работа достаточно сложная, работа кропотливая, но мы в этом направлении однозначно работаем и, однозначно, систему нашей работы мы будем совершенствовать", - пояснил глава ЛНР
