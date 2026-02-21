https://ria.ru/20260221/pasechnik-2075949834.html
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными - РИА Новости, 21.02.2026
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными
Попытки вербовки молодежи ЛНР спецслужбами Киева не носят системный характер, ФСБ этому активно противодействует, сообщил журналистам глава республики Леонид... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
леонид пасечник
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
2026
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными
