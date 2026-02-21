Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 21.02.2026
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными - РИА Новости, 21.02.2026
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными
Попытки вербовки молодежи ЛНР спецслужбами Киева не носят системный характер, ФСБ этому активно противодействует, сообщил журналистам глава республики Леонид... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:55:00+03:00
2026-02-21T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
леонид пасечник
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
луганская народная республика
киев
в мире, луганская народная республика, киев, леонид пасечник, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Леонид Пасечник, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пасечник назвал попытки Киева вербовать молодежь в ЛНР несистемными

Пасечник назвал попытки вербовки спецслужбами Киева молодежи в ЛНР несистемными

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Попытки вербовки молодежи ЛНР спецслужбами Киева не носят системный характер, ФСБ этому активно противодействует, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник.
"Назвать эти случаи системными, сказать, что они носят системный характер – я бы не сказал. Все-таки наша молодежь она патриотична", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что нельзя сказать, что таких случаев нет, они фиксируются, и подразделения ФСБ активно этому противодействуют.
"Подобные факты выявляются и на ранних стадиях, и на стадии уже реализации замыслов, и такие люди привлекаются к ответственности. Такие случаи (случаи вербовки – ред.) имеют место быть, они несистемны, активно работаем, выявляем, наказываем", - пояснил Пасечник.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Жители Херсона сохраняют внутреннюю связь с Россией, заявил Сальдо
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевЛеонид ПасечникФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
