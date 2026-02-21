Рейтинг@Mail.ru
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу
21.02.2026
https://ria.ru/20260221/olimpiada-2075903641.html
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу
Лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова выступят в субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт, италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу

Коростелев и Семенова выступят на Олимпиаде 21 февраля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова выступят в субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Коростелев примет участие в масс‑старте на 50 км классическим стилем, соревнования начнутся в 13:00 мск.
Семенова выступит в полуфинале масс-старта, начало которого запланировано на 17:50. Финальный заезд пройдет в 19:15.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
