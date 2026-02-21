https://ria.ru/20260221/olimpiada-2075903641.html
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу
Лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова выступят в субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T00:05:00+03:00
2026-02-21T00:05:00+03:00
2026-02-21T00:05:00+03:00
спорт
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073419651_0:0:3294:1854_1920x0_80_0_0_93c3729c86b80e19dc3b947678a29772.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073419651_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_394a0f68ecdb0a708464c7f918d8a960.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Двое россиян выступят на Олимпиаде в субботу
Коростелев и Семенова выступят на Олимпиаде 21 февраля