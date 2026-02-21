https://ria.ru/20260221/oi-2075956724.html
Сушинский рассказал, кого поддержит в финале хоккейного турнира на ОИ
Сушинский рассказал, кого поддержит в финале хоккейного турнира на ОИ
Чемпион мира Максим Сушинский сказал РИА Новости, что в финале олимпийского турнира по хоккею ему больше нравится сборная США. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Сушинский рассказал, кого поддержит в финале хоккейного турнира на ОИ
Сушинский будет поддерживать американцев в финале хоккейного турнира на ОИ