12:56 21.02.2026
Сушинский рассказал, кого поддержит в финале хоккейного турнира на ОИ
спорт, сша, канада, словакия, зимние олимпийские игры 2026, максим сушинский
Спорт, США, Канада, Словакия, Зимние Олимпийские игры 2026, Максим Сушинский
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Чемпион мира Максим Сушинский сказал РИА Новости, что в финале олимпийского турнира по хоккею ему больше нравится сборная США.
Финал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года состоится в воскресенье, в 16:10 по московскому времени. В финальном матче встретятся сборные США и Канады.
"Только этот финал и должен был быть. Вариантов особо не было. Мне американцы больше нравятся", - сказал Сушинский.
Экс-хоккеист также отметил сборную Словакии.
"Если в целом говорить про турнир, многих удивили словаки. Удачно сложился групповой этап, они вышли на команды, с которыми могли сыграть и пройти в полуфинал. А вчера их не видно было уже. На таком коротком этапе силы не заканчиваются, дело точно не в этом", - добавил собеседник агентства.
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ
