Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два языка в России имеют всего по одному носителю, это ительменский и медновский алеутский, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

По ее словам, помимо Людмилы Правдошиной в России есть еще около 10 человек, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Их принято называть новыми говорящими.