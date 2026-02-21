Рейтинг@Mail.ru
02:31 21.02.2026
Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель
Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель
Два языка в России имеют всего по одному носителю, это ительменский и медновский алеутский, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и... РИА Новости, 21.02.2026
россия, командорские острова, берингово море, российская академия наук
Россия, Командорские острова, Берингово море, Российская академия наук
Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель

РИА Новости: один носитель остался у двух языков в России

© Fotolia / Lyudmyla VКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Fotolia / Lyudmyla V
Книги. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два языка в России имеют всего по одному носителю, это ительменский и медновский алеутский, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
В субботу отмечается Международный день родного языка.
"Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский", - сказала РИА Новости Казакевич.
Она пояснила, что медновский алеутский - это смешанный русско-алеутский язык, возникший в начале XIX века на острове Медном (входит в состав Командорских островов в Беринговом море) среди потомков алеутских матерей и русских отцов.
На ительменском же говорили на западе Камчатки. "В этом языке выделяется два диалекта: южный и северный. Последняя носительница ительменского языка говорит на северном диалекте. Ее зовут Людмила Егоровна Правдошина. Ей 87 лет, по-ительменски она говорит с детства", - отметила Казакевич.
По ее словам, помимо Людмилы Правдошиной в России есть еще около 10 человек, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Их принято называть новыми говорящими.
РоссияКомандорские островаБерингово мореРоссийская академия наук
 
 
