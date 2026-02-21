Рейтинг@Mail.ru
Более шести тысяч человек чистят от снега платформы МЖД - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/mzhd-2075950025.html
Более шести тысяч человек чистят от снега платформы МЖД
Более шести тысяч человек чистят от снега платформы МЖД - РИА Новости, 21.02.2026
Более шести тысяч человек чистят от снега платформы МЖД
Более 6 тысяч человек задействованы в уборке платформ, расчистке от снега стрелочных переводов, светофоров и других устройств на инфраструктуре Московской... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:57:00+03:00
2026-02-21T11:57:00+03:00
ржд
московская железная дорога
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f55f42172c72f168ed55078316e6dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, московская железная дорога, снегопад в москве
РЖД, Московская железная дорога, Снегопад в Москве
Более шести тысяч человек чистят от снега платформы МЖД

Более шести тысяч человек чистят от снега платформы и инфраструктуру МЖД

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 6 тысяч человек задействованы в уборке платформ, расчистке от снега стрелочных переводов, светофоров и других устройств на инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщили РИА Новости в компании.
Там отметили, что на Московской железной дороге продолжаются работы по очистке инфраструктуры от снега. За минувшие сутки убрано свыше 145 тысяч кубометров снега, расчищено 5,5 тысячи километров пути.
"Сегодня днем на магистрали курсирует 111 единиц спецтехники, свыше 6 тысяч человек задействованы в уборке платформ, расчистке от снега стрелочных переводов, светофоров и других устройств на инфраструктуре", - рассказали в МЖД.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

Уборка снега на Красной площади в Москве

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

Уборка снега на Красной площади в Москве

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Снег в Москве

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

Уборка снега в Москве

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

Уборка снега в Москве

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

Уборка снега в Москве

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Уборка снега в Москве

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Уборка снега в Москве

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
РЖДМосковская железная дорогаСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала