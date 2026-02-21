Более шести тысяч человек чистят от снега платформы МЖД

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 6 тысяч человек задействованы в уборке платформ, расчистке от снега стрелочных переводов, светофоров и других устройств на инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщили РИА Новости в компании.

"Сегодня днем на магистрали курсирует 111 единиц спецтехники, свыше 6 тысяч человек задействованы в уборке платформ, расчистке от снега стрелочных переводов, светофоров и других устройств на инфраструктуре", - рассказали в МЖД.