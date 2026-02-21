Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников
22:54 21.02.2026
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников - РИА Новости, 21.02.2026
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников
Тела двух автомехаников обнаружили на станции техобслуживания (СТО) на окраине Махачкалы, мужчины могли надышаться выхлопным газом во время ремонта машины,... РИА Новости, 21.02.2026
махачкала, республика дагестан, карабудахкентский район
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Карабудахкентский район
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников

На окраине Махачкалы двое автомехаников погибли при ремонте машины

© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Fotolia / Alexandr Blinov
Автомобиль полиции . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Тела двух автомехаников обнаружили на станции техобслуживания (СТО) на окраине Махачкалы, мужчины могли надышаться выхлопным газом во время ремонта машины, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
"В дежурную часть полиции Карабудахкентского района поступило сообщение о том, что на СТО неподалеку от въезда в Махачкалу обнаружены без признаков жизни двое мужчин - автомехаников. По предварительной версии, в закрытом боксе мужчины ремонтировали "Газель", которая была заведена, в следствии чего, предположительно, они могли надышаться угарным (выхлопным) газом", – говорится в сообщении.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчин, добавили в МВД.
17 февраля, 15:10
 
