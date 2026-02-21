https://ria.ru/20260221/mvd-2076025487.html
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников
Тела двух автомехаников обнаружили на станции техобслуживания (СТО) на окраине Махачкалы, мужчины могли надышаться выхлопным газом во время ремонта машины,... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
махачкала
республика дагестан
карабудахкентский район
В Махачкале на СТО нашли тела двух автомехаников
