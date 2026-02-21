https://ria.ru/20260221/moskva-2075970867.html
Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL
Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL - РИА Новости, 21.02.2026
Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL
Москва будет вынуждена принять меры, включая асимметричные, отвечая на возможное участие Сеула в PURL, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:31:00+03:00
2026-02-21T14:31:00+03:00
2026-02-21T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сеул
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058952656.html
москва
сеул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сеул, россия, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сеул, Россия, Мария Захарова, НАТО
Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL
Захарова: Россия примет меры в случае участия Южной Кореи в инициативе PURL