Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 21.02.2026
Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL
Москва будет вынуждена принять меры, включая асимметричные, отвечая на возможное участие Сеула в PURL, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.02.2026
Захарова высказалась о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА новости. Москва будет вынуждена принять меры, включая асимметричные, отвечая на возможное участие Сеула в PURL, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры", - заявила Захарова в ответ на вопрос о возможном участии Республики Корея в инициативе НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, список приоритетных потребностей Украины).
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сеул, Россия, Мария Захарова, НАТО
 
 
