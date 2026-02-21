https://ria.ru/20260221/moshenniki-2075928344.html
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. РИА Новости, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
РИА Новости: мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ"