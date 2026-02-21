Рейтинг@Mail.ru
08:52 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. РИА Новости, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника

Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.
"Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.
По его словам, есть такие фразы, которые очень часто встречаются в мошеннических схемах. "Скажем, "безопасный счет" или "ФСБ". Но, знаете, схемы очень быстро меняются", - уточнил Нестик.
В таких ситуациях он посоветовал просто положить трубку. "Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать", - заключил он.
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
19 февраля, 09:09
 
