Хоккеиста Морозова дисквалифицировали на три матча за толчок клюшкой в лицо

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нападающий московского "Спартака" Иван Морозов дисквалифицирован на три игры и подвергнут денежному штрафу за грубый фол в матче против нижнекамского "Нефтехимика", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 17-й минуте третьего периода Морозов в средней зоне подъехал к нападающему Булату Шафигуллину и толкнул его клюшкой в лицо, после чего игрок "Нефтехимика" упал на лед, а Морозов был удален до конца матча.
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Спартака" Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в заявлении.
Морозову 25 лет. В текущем сезоне нападающий провел 36 игр, в которых набрал 24 очка (9 голов + 15 передач).
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе Морозова был выявлен кокаин. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца. В том же месяце его включили в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА, после чего форвард 13 ноября вернулся в расположение "красно-белых".
