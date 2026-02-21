https://ria.ru/20260221/mid-2075971032.html
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2026-02-21T14:32:00+03:00
2026-02-21T14:32:00+03:00
2026-02-21T14:34:00+03:00
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
МИД: возможное участие Сеула в поставках для Киева отдаляет перспективы мира