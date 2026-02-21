Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
14:32 21.02.2026
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева
Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария
в мире, украина, сеул, россия, мария захарова
В мире, Украина, Сеул, Россия, Мария Захарова
В МИД прокомментировали возможное участие Сеула в поставках для Киева

МИД: возможное участие Сеула в поставках для Киева отдаляет перспективы мира

Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, список приоритетных потребностей Украины).
 
В миреУкраинаСеулРоссияМария Захарова
 
 
