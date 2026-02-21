https://ria.ru/20260221/messendzher-2075917641.html
Командир рассказал о российском военном мессенджере
Командир рассказал о российском военном мессенджере - РИА Новости, 21.02.2026
Командир рассказал о российском военном мессенджере
В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения,... РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения, кроме того, он работает по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным "Гектор", слова которого приводит Минобороны РФ.
Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил укрепрайон ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области
.
"Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи. В военном мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, отправка файлов любого объема и расширения", - рассказал "Гектор".
На этой неделе замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко
сообщал, что стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.