Командир рассказал о российском военном мессенджере

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения, кроме того, он работает по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным "Гектор", слова которого приводит Минобороны РФ.