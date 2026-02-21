Рейтинг@Mail.ru
Командир рассказал о российском военном мессенджере - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/messendzher-2075917641.html
Командир рассказал о российском военном мессенджере
Командир рассказал о российском военном мессенджере - РИА Новости, 21.02.2026
Командир рассказал о российском военном мессенджере
В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T05:05:00+03:00
2026-02-21T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
алексей криворучко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601558_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_7ab2e78fc7c05565f7c81c5c9489c245.jpg
https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075909191.html
россия
днепропетровская область
безопасность, россия, днепропетровская область, алексей криворучко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Алексей Криворучко, Вооруженные силы Украины
Командир рассказал о российском военном мессенджере

Военный мессенджер РФ передает текст, видеозвонки и любые файлы

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С"
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения, кроме того, он работает по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным "Гектор", слова которого приводит Минобороны РФ.
Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.
"Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи. В военном мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, отправка файлов любого объема и расширения", - рассказал "Гектор".
На этой неделе замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ
Вчера, 01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьАлексей КриворучкоВооруженные силы Украины
 
 
