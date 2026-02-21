Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер возобновит профессиональную карьеру после выставочного боя с Майком Тайсоном, сообщается на сайте промоутерской компании CSI Sports/Fight Sports.
Поединок Мэйуэзера с бывшим абсолютным чемпионом мира Тайсоном должен пройти в конце апреля в ДР Конго.
Сообщается, что первый официальный бой Мэйуэзера после возобновления карьеры запланирован на лето 2026 года, имя соперника будет объявлено позже.
"У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы устанавливать рекорды в боксе. Никто не соберет больше зрителей, не получит такой же аудитории и не заработает больше денег с боя", - заявил Мэйуэзер.
Мэйуэзеру 48 лет, американец остается непобежденным, в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). Его последний профессиональный бой состоялся в 2017 году - против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
16 февраля, 21:27