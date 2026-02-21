Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном

Сообщается, что первый официальный бой Мэйуэзера после возобновления карьеры запланирован на лето 2026 года, имя соперника будет объявлено позже.

"У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы устанавливать рекорды в боксе. Никто не соберет больше зрителей, не получит такой же аудитории и не заработает больше денег с боя", - заявил Мэйуэзер.