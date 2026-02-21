Рейтинг@Mail.ru
Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
12:57 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/mejuezer-2075957036.html
Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном
Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер возобновит профессиональную карьеру после выставочного боя с Майком Тайсоном,... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T12:57:00+03:00
2026-02-21T12:57:00+03:00
единоборства
спорт
майк тайсон
конор макгрегор
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842059362_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_aa4491e155de38da81ae890675960d40.jpg
https://ria.ru/20260216/fyuri-2074808139.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842059362_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7c671b1fade7e34de2bf03b204026a41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майк тайсон, конор макгрегор, ufc
Единоборства, Спорт, Майк Тайсон, Конор Макгрегор, UFC
Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном

Мэйуэзер возобновит профессиональную карьеру после боя с Тайсоном

© Соцсети американцаФлойд Мэйуэзер-младший
Флойд Мэйуэзер-младший - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Соцсети американца
Флойд Мэйуэзер-младший. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер возобновит профессиональную карьеру после выставочного боя с Майком Тайсоном, сообщается на сайте промоутерской компании CSI Sports/Fight Sports.
Поединок Мэйуэзера с бывшим абсолютным чемпионом мира Тайсоном должен пройти в конце апреля в ДР Конго.
Сообщается, что первый официальный бой Мэйуэзера после возобновления карьеры запланирован на лето 2026 года, имя соперника будет объявлено позже.
"У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы устанавливать рекорды в боксе. Никто не соберет больше зрителей, не получит такой же аудитории и не заработает больше денег с боя", - заявил Мэйуэзер.
Мэйуэзеру 48 лет, американец остается непобежденным, в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). Его последний профессиональный бой состоялся в 2017 году - против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
16 февраля, 21:27
 
ЕдиноборстваСпортМайк ТайсонКонор МакгрегорUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала