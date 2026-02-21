Биолог объяснила, почему в городах исчезают лягушки

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лягушки плохо адаптируются к городским экосистемам и к изменениям, которые происходят в пригородах, что приводит к постепенному исчезновению этих амфибий, рассказала РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

"В прошлом году у нас (в Москве - ред.) тоже было довольно много снега, но увеличения рождаемости лягушек не произошло. Амфибии не очень устойчивы к городским экосистемам и изменениям в пригородах, которые сейчас происходят, - это большая проблема. Земноводные исчезают, в отличие от грызунов, которые неплохо адаптируются к ситуации. Лягушки адаптируются гораздо хуже", - сказала Феоктистова.

Она отметила, что зачастую лягушки начинают откладывать икру в лужах, которые образуются в процессе таяния снега.

"Если начинается очень быстрое потепление и высыхание почвы, то икра не успевает развиваться: лужа высыхает и икра высыхает тоже", - отметила Феоктистова.