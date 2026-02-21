https://ria.ru/20260221/korostelev-2075990665.html
Крянин назвал Олимпиаду в Италии большим уроком для Коростелева - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпиада в Италии стала большим уроком для российского лыжника Савелия Коростелева, на следующих Играх он точно порадует всех золотыми медалями, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Коростелев в субботу занял пятое место в олимпийском марафоне классическим стилем. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
"Норвежцы сейчас на очень высоком уровне - и сервис, и подготовка, и вся система работают максимально эффективно. Савелий шел четвертым, в итоге стал пятым - это тяжелая ситуация. Все равно многое решает командная работа", - сказал Крянин
.
"Но для молодого спортсмена, который только начинает выступать на международном уровне, это большой урок. Он позволит сделать выводы, прибавить и стать сильнее. До следующей Олимпиады есть время, возраст позволяет исправить ошибки и уже в следующем четырехлетии бороться за победу. Все возможности у него для этого есть. Он оказался в шаге от медалей. Уверен, на следующей Олимпиаде Савелий порадует нас золотыми медалями", - отметил собеседник агентства.
По словам Крянина, Олимпиада может стать для Коростелева тем самым раздражителем, который заставит его уделять больше времени работе над собой и устранению недочетов.