Крянин назвал Олимпиаду в Италии большим уроком для Коростелева

"Но для молодого спортсмена, который только начинает выступать на международном уровне, это большой урок. Он позволит сделать выводы, прибавить и стать сильнее. До следующей Олимпиады есть время, возраст позволяет исправить ошибки и уже в следующем четырехлетии бороться за победу. Все возможности у него для этого есть. Он оказался в шаге от медалей. Уверен, на следующей Олимпиаде Савелий порадует нас золотыми медалями", - отметил собеседник агентства.