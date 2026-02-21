Рейтинг@Mail.ru
Крянин назвал Олимпиаду в Италии большим уроком для Коростелева
21.02.2026
Крянин назвал Олимпиаду в Италии большим уроком для Коростелева
Крянин назвал Олимпиаду в Италии большим уроком для Коростелева
Олимпиада в Италии стала большим уроком для российского лыжника Савелия Коростелева, на следующих Играх он точно порадует всех золотыми медалями, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
2026-02-21T16:43:00+03:00
2026-02-21T16:43:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
федерация лыжных гонок россии (флгр)
сергей крянин
италия
спорт
Крянин назвал Олимпиаду в Италии большим уроком для Коростелева

Российский спортсмен Савелий Коростелев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпиада в Италии стала большим уроком для российского лыжника Савелия Коростелева, на следующих Играх он точно порадует всех золотыми медалями, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Коростелев в субботу занял пятое место в олимпийском марафоне классическим стилем. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона
21 февраля, 15:54
"Норвежцы сейчас на очень высоком уровне - и сервис, и подготовка, и вся система работают максимально эффективно. Савелий шел четвертым, в итоге стал пятым - это тяжелая ситуация. Все равно многое решает командная работа", - сказал Крянин.
"Но для молодого спортсмена, который только начинает выступать на международном уровне, это большой урок. Он позволит сделать выводы, прибавить и стать сильнее. До следующей Олимпиады есть время, возраст позволяет исправить ошибки и уже в следующем четырехлетии бороться за победу. Все возможности у него для этого есть. Он оказался в шаге от медалей. Уверен, на следующей Олимпиаде Савелий порадует нас золотыми медалями", - отметил собеседник агентства.
По словам Крянина, Олимпиада может стать для Коростелева тем самым раздражителем, который заставит его уделять больше времени работе над собой и устранению недочетов.
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров
21 февраля, 13:57
 
