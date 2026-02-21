Петухов оценил выступление лыжника Коростелева в масс-старте на ОИ-2026

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил в масс-старте на 50 км на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости бронзовый призер Олимпиады-2010 и чемпион мира 2013 года Алексей Петухов.

"Мы очень переживали и болели, хотели, чтобы была медаль для нашей команды, но это его первая Олимпиада и каждая гонка - дебют, экспромт. Это закалка на будущие победы, я уверен", - добавил он.