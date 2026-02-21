Рейтинг@Mail.ru
Петухов оценил выступление лыжника Коростелева в масс-старте на ОИ-2026
Лыжные гонки
 
16:20 21.02.2026
Петухов оценил выступление лыжника Коростелева в масс-старте на ОИ-2026
Петухов оценил выступление лыжника Коростелева в масс-старте на ОИ-2026
Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил в масс-старте на 50 км на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости бронзовый призер Олимпиады-2010
Петухов оценил выступление лыжника Коростелева в масс-старте на ОИ-2026

Петухов: лыжник Коростелев достойно выступил в масс-старте на 50 км

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил в масс-старте на 50 км на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости бронзовый призер Олимпиады-2010 и чемпион мира 2013 года Алексей Петухов.
Коростелев в субботу занял пятое место в масс-старте классическим стилем на 50 км. Весь пьедестал заняли спортсмены из Норвегии. Золото завоевал Йоханнес Клебо, серебряным и бронзовым призерами стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин отстал от победителя больше чем на 3 минуты.
"Гонка очень сложная. Достаточно тепло было, но мы видели, какие скорости задали норвежцы. Савелий сначала справлялся с ними, а потом в какой-то момент стал резко проигрывать. Зашел в пит-стоп, поменял лыжи и после этого уже практически не проигрывал. В конце его догнал француз, возможно, он где-то психологически уже понимал, что не борется за медаль… А в сегодняшней гонке удержаться за такими норвежцами, за их темпом – запредельно. Они продержали эти скорости до самого конца гонки. Савелий - молодец, достойно провел гонку, но, конечно, всегда хочется, чтобы была медаль", - сказал Петухов.
"Мы очень переживали и болели, хотели, чтобы была медаль для нашей команды, но это его первая Олимпиада и каждая гонка - дебют, экспромт. Это закалка на будущие победы, я уверен", - добавил он.
