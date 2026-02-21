Конюхов за три месяца собрал более ста килограммов пластика в Антарктиде

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов сообщил, что за три месяца пребывания в Антарктиде собрал более 100 килограммов различного пластика, который выбрасывает океан.

Первая в истории одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Фёдора Конюхова начала работу 21 ноября на острове Смоленск . В Антарктиде, где путешественник пробудет до середины-конца марта, он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова - изучить загрязнение воздуха.

"Сегодня, 21 февраля, ровно 3 месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 килограмм различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега", - сообщил он в своем Telegram-канале.

"Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки. В начале экспедиции мы говорили про микропластик в водах Антарктиды, но я вижу: здесь не нужны приборы для определения наличия микропластика - достаточно пройти по берегу", - добавил он..

Предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, и полуостров собирает весь мусор. Часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть - с круизных судов, и что-то приносится с континентов и островов, отмечает Конюхов.

Кроме того, через место его стоянки на мысе Elephant Point прошла тысяча туристов с разных круизных судов. Любое судно высаживает на берег 100 человек. "Мое мнение - надо делать деревянные настилы, иначе остров затопчут", - сказал путешественник.

По его словам, "самое странное и дикое" - это окурки, которые приходится убирать после высадки туристов: пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок в камни и ушел на борт судна.