Клебо вряд ли повторит результат итальянской Олимпиады, считает Крянин
Клебо вряд ли повторит результат итальянской Олимпиады, считает Крянин
2026-02-21T17:07:00+03:00
спорт
сергей крянин
федерация лыжных гонок россии (флгр)
зимние олимпийские игры 2026
йоханнес хёсфлот клебо
спорт, сергей крянин, федерация лыжных гонок россии (флгр), зимние олимпийские игры 2026, йоханнес хёсфлот клебо
Спорт, Сергей Крянин, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Зимние Олимпийские игры 2026, Йоханнес Хёсфлот Клебо
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо вряд ли сумеет повторить результат итальянской Олимпиады, если решит выступить на следующих Играх, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
В субботу 29-летний Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на 50 км и стал первым спортсменом, сумевшим завоевать шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
«
"Судя по физиологии и по примерам, оптимальный возраст - с 27 до 33 лет. К этому времени уже накоплен опыт, ты знаешь свои физические возможности, понимаешь, как распределять силы. На следующей Олимпиаде ему будет тяжелее, это будет не тот уровень. Потребуется немного другой подход и еще больше работы", - сказал Крянин
.
"В принципе, если ты на первом месте, нужно прилагать больше усилий, чтобы там удержаться. Это постоянная работа, нужно трудиться практически круглосуточно", - отметил эксперт.