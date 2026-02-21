Рейтинг@Mail.ru
Клебо вряд ли повторит результат итальянской Олимпиады, считает Крянин
17:07 21.02.2026 (обновлено: 17:40 21.02.2026)
Клебо вряд ли повторит результат итальянской Олимпиады, считает Крянин
Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо вряд ли сумеет повторить результат итальянской Олимпиады, если решит выступить на... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Йоханнес Клебо. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо вряд ли сумеет повторить результат итальянской Олимпиады, если решит выступить на следующих Играх, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
В субботу 29-летний Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на 50 км и стал первым спортсменом, сумевшим завоевать шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
"Судя по физиологии и по примерам, оптимальный возраст - с 27 до 33 лет. К этому времени уже накоплен опыт, ты знаешь свои физические возможности, понимаешь, как распределять силы. На следующей Олимпиаде ему будет тяжелее, это будет не тот уровень. Потребуется немного другой подход и еще больше работы", - сказал Крянин.
"В принципе, если ты на первом месте, нужно прилагать больше усилий, чтобы там удержаться. Это постоянная работа, нужно трудиться практически круглосуточно", - отметил эксперт.
