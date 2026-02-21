Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается отработать деньги Запада, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2026
11:37 21.02.2026
Киев пытается отработать деньги Запада, заявил Пасечник
Киев держится за маленький клочок земли в ЛНР, чтобы отработать деньги Запада и показать свою "значимость", сообщил журналистам глава республики Леонид... РИА Новости, 21.02.2026
в мире, киев, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Киев пытается отработать деньги Запада, заявил Пасечник

Пасечник: Киев держится за клочок земли в ЛНР, чтобы отработать деньги запада

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Киев держится за маленький клочок земли в ЛНР, чтобы отработать деньги Запада и показать свою "значимость", сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник.
Практически вся территория ЛНР освобождена, под контролем Киева находится несколько полностью разрушенных мелких населенных пунктов.
"То, что Киев держится за какие-то клочки земли, – это понятная история, потому что они за это получают финансы от своих зарубежных кураторов…, чтобы хоть как-то показать свою значимость, как-то показать свою роль в этой всей истории для того, чтобы получить деньги, наверное, не только на войну, но и для того, чтобы жить и существовать", - пояснил Пасечник.
