Киев пытается отработать деньги Запада, заявил Пасечник
Киев держится за маленький клочок земли в ЛНР, чтобы отработать деньги Запада и показать свою "значимость", сообщил журналистам глава республики Леонид... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:37:00+03:00
