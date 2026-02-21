https://ria.ru/20260221/karlsson-2076022263.html
Чемпионка Игр-2026 Карлссон снялась с олимпийского марафона из-за болезни
Чемпионка Игр-2026 Карлссон снялась с олимпийского марафона из-за болезни
Двукратная чемпионка Олимпиады-2026 Фрида Карлссон снялась с женского масс-старта на 50 км классическим стилем из-за болезни, заявила пресс-секретарь сборной... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двукратная чемпионка Олимпиады-2026 Фрида Карлссон снялась с женского масс-старта на 50 км классическим стилем из-за болезни, заявила пресс-секретарь сборной Швеции по лыжным гонкам Астри Линдбек.
В пятницу стало известно, что Карлссон заболела и пропустила тренировку. В субботу в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спортсменка опубликовала фотографию, подписав ее словом "жар", и добавила эмодзи разбитых сердец, слез и белого флага.
"У Фриды Карлссон остаются симптомы простуды, и вместе с медицинской командой она решила отказаться от участия в воскресном марафоне", - приводит слова Линдбек SVT.
Масс-старт начнется в воскресенье в 12:00 по московскому времени. В соревновании примет участие россиянка Дарья Непряева.
Карлссон 26 лет, на Играх 2026 года она завоевала золото в скиатлоне и гонке с раздельным стартом на 10 км, а также взяла серебро в женской эстафете.