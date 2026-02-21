Рейтинг@Mail.ru
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/kad-2075996708.html
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями - РИА Новости, 21.02.2026
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
Серия ДТП с участием 16 автомобилей, столкнувшихся при попутном движении, произошла в субботу на 200-метровом участке кольцевой автодороги (КАД) в Ленинградской РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:21:00+03:00
2026-02-21T17:21:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_8f5d25236558c51dc6a92b3bcbe2cfc0.jpg
https://ria.ru/20260221/dtp-2075978060.html
ленинградская область
россия
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f7fb5dce807d739f3f5f3e8db54e2807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями

На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями, пострадал человек

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Серия ДТП с участием 16 автомобилей, столкнувшихся при попутном движении, произошла в субботу на 200-метровом участке кольцевой автодороги (КАД) в Ленинградской области, пострадал один человек, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, серия дорожных аварий произошла на внутреннем кольце КАД во Всеволожском районе Ленобласти в районе съезда на Янцово-1.
"На участке протяжённостью около 200 метров зафиксировано пять попутных столкновений с участием 16 легковых автомобилей... В результате одной из аварий госпитализирована женщина-пассажир", – говорится в сообщении.
В областном управлении МЧС уточняют, что информация о других пострадавших не поступала.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
Вчера, 15:15
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала