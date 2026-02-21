https://ria.ru/20260221/kad-2075996708.html
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями - РИА Новости, 21.02.2026
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
Серия ДТП с участием 16 автомобилей, столкнувшихся при попутном движении, произошла в субботу на 200-метровом участке кольцевой автодороги (КАД) в Ленинградской РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:21:00+03:00
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
