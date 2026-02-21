https://ria.ru/20260221/izhevsk-2075958735.html
В аэропортах Ижевска и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Ижевска и Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.02.2026
В аэропортах Ижевска и Ульяновска сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:10:00+03:00
2026-02-21T13:10:00+03:00
2026-02-21T13:10:00+03:00
безопасность
ижевск
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_5400757d1c663861b2f8dca302994fbf.jpg
ижевск
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_eb7fbf22ac3990789a3369116fc38b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ижевск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Безопасность, Ижевск, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
В аэропортах Ижевска и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Ижевска и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов