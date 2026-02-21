Рейтинг@Mail.ru
Иран признал ВВС стран ЕС террористическими организациями - РИА Новости, 21.02.2026
21:23 21.02.2026
Иран признал ВВС стран ЕС террористическими организациями
Иран признал ВВС стран ЕС террористическими организациями
в мире
иран
сша
евросоюз
корпус стражей исламской революции
иран
сша
в мире, иран, сша, евросоюз, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, США, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза (ЕС) террористическими организациями, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.
Совет ЕС 19 февраля официально включил иранский КСИР в список террористических организаций.
"ВМС и ВВС всех стран, входящих в Европейский союз… признаются террористическими организациями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
МИД Ирана сообщил, что сделал это на основании закона об ответных мерах на признание Соединенными Штатами Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) террористической организаций, пояснив, что закон предполагает меры и в отношении других стран, поддержавших решение США.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
