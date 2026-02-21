https://ria.ru/20260221/iran-2076019953.html
Иран признал ВВС стран ЕС террористическими организациями
Власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза (ЕС) террористическими организациями, следует из заявления иранского... РИА Новости, 21.02.2026
в мире
иран
сша
евросоюз
корпус стражей исламской революции
иран
сша
Иран признал ВВС и ВМС стран ЕС террористическими организациями