https://ria.ru/20260221/grunevaud-2076012463.html
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T20:01:00+03:00
2026-02-21T20:01:00+03:00
2026-02-21T20:02:00+03:00
спорт
йоррит бергсма
ивани блонден
андреа джованнини
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076012323_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ebec35252fca3b873d55df800671cbcc.jpg
https://ria.ru/20260220/rejpm-de-2075875996.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076012323_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_851a29e7954d61760fceef240e6663d9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, йоррит бергсма, ивани блонден, андреа джованнини, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Йоррит Бергсма, Ивани Блонден, Андреа Джованнини, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
Нидерландская конькобежка Груневауд выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии.
В масс-старте на 16 кругов Груневауд набрала 60 очков. Второе место заняла канадка Ивани Блонден
(40), третье - американка Миа Манганелло (20).
Россиянка Анастасия Семенова не смогла выйти в финальную стадию. Во втором полуфинальном забеге спортсменка с результатом 8 минут 45,91 секунды финишировала на девятом месте.
Груневауд 27 лет. Она выиграла золото Олимпиады впервые в карьере. Ранее на Играх в Италии спортсменка завоевала серебро в командной гонке, а в Пекине в 2022 году стала бронзовым призером в аналогичной дисциплине.
У мужчин золотую медаль в масс-старте выиграл нидерландец Йоррит Бергсма
(68 очков). Серебро завоевал датчанин Виктор Хальд Торуп (47), бронзу - итальянец Андреа Джованнини
(21).
Бергсме 40 лет. Нидерландец во второй раз стал олимпийским чемпионом, доведя общее число своих наград на Играх до пяти. Первую победу он одержал на дистанции 10000 м в Сочи, где также стал бронзовым призером на 5000 м. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмен стал серебряным призером на 10000 м, а в Италии завоевал бронзу на аналогичной дистанции.