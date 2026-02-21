Рейтинг@Mail.ru
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 21.02.2026 (обновлено: 20:02 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/grunevaud-2076012463.html
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T20:01:00+03:00
2026-02-21T20:02:00+03:00
спорт
йоррит бергсма
ивани блонден
андреа джованнини
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076012323_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ebec35252fca3b873d55df800671cbcc.jpg
https://ria.ru/20260220/rejpm-de-2075875996.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076012323_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_851a29e7954d61760fceef240e6663d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, йоррит бергсма, ивани блонден, андреа джованнини, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Йоррит Бергсма, Ивани Блонден, Андреа Джованнини, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии

Нидерландская конькобежка Груневауд выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Конькобежный спорт.Масс-старт
ОИ-2026.Конькобежный спорт.Масс-старт - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии.
В масс-старте на 16 кругов Груневауд набрала 60 очков. Второе место заняла канадка Ивани Блонден (40), третье - американка Миа Манганелло (20).
Россиянка Анастасия Семенова не смогла выйти в финальную стадию. Во втором полуфинальном забеге спортсменка с результатом 8 минут 45,91 секунды финишировала на девятом месте.
Груневауд 27 лет. Она выиграла золото Олимпиады впервые в карьере. Ранее на Играх в Италии спортсменка завоевала серебро в командной гонке, а в Пекине в 2022 году стала бронзовым призером в аналогичной дисциплине.
У мужчин золотую медаль в масс-старте выиграл нидерландец Йоррит Бергсма (68 очков). Серебро завоевал датчанин Виктор Хальд Торуп (47), бронзу - итальянец Андреа Джованнини (21).
Бергсме 40 лет. Нидерландец во второй раз стал олимпийским чемпионом, доведя общее число своих наград на Играх до пяти. Первую победу он одержал на дистанции 10000 м в Сочи, где также стал бронзовым призером на 5000 м. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмен стал серебряным призером на 10000 м, а в Италии завоевал бронзу на аналогичной дистанции.
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Нидерландская конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла золото на Олимпиаде
20 февраля, 20:14
 
СпортЙоррит БергсмаИвани БлонденАндреа ДжованниниКонькобежный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала