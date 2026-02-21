Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии

Груневауд 27 лет. Она выиграла золото Олимпиады впервые в карьере. Ранее на Играх в Италии спортсменка завоевала серебро в командной гонке, а в Пекине в 2022 году стала бронзовым призером в аналогичной дисциплине.

Бергсме 40 лет. Нидерландец во второй раз стал олимпийским чемпионом, доведя общее число своих наград на Играх до пяти. Первую победу он одержал на дистанции 10000 м в Сочи, где также стал бронзовым призером на 5000 м. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмен стал серебряным призером на 10000 м, а в Италии завоевал бронзу на аналогичной дистанции.