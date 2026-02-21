https://ria.ru/20260221/gosduma-2075987559.html
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх
Пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 километров на Олимпийских играх в Италии является хорошим... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T16:11:00+03:00
2026-02-21T16:11:00+03:00
2026-02-21T16:11:00+03:00
спорт
италия
россия
дмитрий свищев
савелий коростелев
дарья непряева
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074182658_72:282:3149:2013_1920x0_80_0_0_d48bd0044630842bafce0201317be9ac.jpg
https://ria.ru/20260221/petrosyan-2075945121.html
https://ria.ru/20260221/khokkey-2075909321.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074182658_601:0:3285:2013_1920x0_80_0_0_9ad58ef5b6651ed4cdf4fda2483a4e44.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, дмитрий свищев, савелий коростелев, дарья непряева, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Дмитрий Свищев, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх
Свищев назвал пятое место Коростелева в марафоне на Играх прекрасным результатом
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 километров на Олимпийских играх в Италии является хорошим результатом, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Золото в субботу завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Серебряным и бронзовым призерами стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен
. Россиянин отстал от лидера больше чем на 3 минуты и финишировал пятым.
"Конечно, у нас была надежда на то, что Савелий Коростелев
сегодня сможет пробиться на пьедестал почета. Но фортуна пока находится не на его стороне. И все-таки он показал прекрасный результат. Я думаю, что сейчас больше всего переживают сам Савелий, его тренеры и в Федерации лыжных гонок России
из-за того, что он остановился буквально в двух шагах от олимпийской медали", - сказал Свищев
.
"Но в сегодняшних условиях, когда у наших спортсменов нет международной соревновательной практики, это не самый худший показатель. Он проведет работу над ошибками и будет тренироваться. Карьера у Савелия только начинается, и ему надо продолжать идти только вперед", - добавил собеседник агентства.
Коростелев 8 февраля на Олимпиаде занял четвертое место в скиатлоне. Победу тогда также одержал Клебо.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 30 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева
.