Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх
16:11 21.02.2026
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх
Пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 километров на Олимпийских играх в Италии является хорошим... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 километров на Олимпийских играх в Италии является хорошим результатом, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Золото в субботу завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Серебряным и бронзовым призерами стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин отстал от лидера больше чем на 3 минуты и финишировал пятым.
"Конечно, у нас была надежда на то, что Савелий Коростелев сегодня сможет пробиться на пьедестал почета. Но фортуна пока находится не на его стороне. И все-таки он показал прекрасный результат. Я думаю, что сейчас больше всего переживают сам Савелий, его тренеры и в Федерации лыжных гонок России из-за того, что он остановился буквально в двух шагах от олимпийской медали", - сказал Свищев.
"Но в сегодняшних условиях, когда у наших спортсменов нет международной соревновательной практики, это не самый худший показатель. Он проведет работу над ошибками и будет тренироваться. Карьера у Савелия только начинается, и ему надо продолжать идти только вперед", - добавил собеседник агентства.
Коростелев 8 февраля на Олимпиаде занял четвертое место в скиатлоне. Победу тогда также одержал Клебо.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 30 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
