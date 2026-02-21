Свищев оценил результат Коростелева в марафоне на Играх

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 километров на Олимпийских играх в Италии является хорошим результатом, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Но в сегодняшних условиях, когда у наших спортсменов нет международной соревновательной практики, это не самый худший показатель. Он проведет работу над ошибками и будет тренироваться. Карьера у Савелия только начинается, и ему надо продолжать идти только вперед", - добавил собеседник агентства.