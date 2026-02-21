Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его друзей с сатанистами

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил бывшего принца Эндрю, брата британского короля Карла III, и его друзей, связанных со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, с сатанистами* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).