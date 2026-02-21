МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил бывшего принца Эндрю, брата британского короля Карла III, и его друзей, связанных со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, с сатанистами* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).
"Британский принц Эндрю и его сатанинские либеральные западные друзья истязают 6-летнего ребенка. Россия борется с сатанизмом*", - написал Дмитриев.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
*Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России, включено в перечень террористов и экстремистов
Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек с Украины
20 февраля, 07:51