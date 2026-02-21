Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его друзей с сатанистами
10:28 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/glava-2075939427.html
Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его друзей с сатанистами
Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его друзей с сатанистами
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил бывшего принца Эндрю,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:28:00+03:00
2026-02-21T10:28:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
карл iii
российский фонд прямых инвестиций
2026
Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его друзей с сатанистами

Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его сообщников с сатанистами

Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста
© REUTERS / Phil Noble
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил бывшего принца Эндрю, брата британского короля Карла III, и его друзей, связанных со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, с сатанистами* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).
В публикации в соцсети Х Дмитриев приложил файл из дела Эпштейна, в котором описывается, как сообщница финансиста Гислейн Максвелл пытала 6-летнего ребёнка электрическим током. В этом документе также упоминается британский экс-принц Эндрю.
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном
Вчера, 08:22
"Британский принц Эндрю и его сатанинские либеральные западные друзья истязают 6-летнего ребенка. Россия борется с сатанизмом*", - написал Дмитриев.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
*Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России, включено в перечень террористов и экстремистов
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек с Украины
20 февраля, 07:51
 
