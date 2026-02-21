Рейтинг@Mail.ru
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче
Футбол
 
19:12 21.02.2026
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный "Локомотив" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный "Локомотив" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.
Встреча, которая прошла в субботу в Абу-Даби в режиме трех таймов по 45 минут, завершилась со счетом 3:2. У армейцев отличились Кирилл Глебов (14-я минута), Лусиано Гонду (33) и Тамерлан Мусаев (127). В составе железнодорожников мячи забили Дмитрий Воробьев (58) и Николай Комличенко (104).
Товарищеские матчи. Клубы
21 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Локомотив
14‎’‎ • Кирилл Глебов
33‎’‎ • Лусиано Гонду
58‎’‎ • Дмитрий Воробьев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. ЦСКА (36 очков) перед второй частью чемпионата идет на четвертом месте.
В другом товарищеском матче "Сочи" со счетом 3:2 победил киргизскую команду "Барс".
