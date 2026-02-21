https://ria.ru/20260221/futbol-2076007117.html
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный "Локомотив" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
футбол
спорт
оаэ
абу-даби
первая лига
кирилл глебов
лусиано гонду
тамерлан мусаев
Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в товарищеском матче
