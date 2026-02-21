Рейтинг@Mail.ru
Глава модельного агентства с Украины вела переговоры с сообщником Эпштейна
07:13 21.02.2026
Глава модельного агентства с Украины вела переговоры с сообщником Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Директор модельного агентства с Украины Line 12 Мария Манюк вела переговоры о встречах украинских девушек со скандально известным модельным агентом, сообщником финансиста Джеффри Эпштейна Жан-Люком Брюнелем, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Брюнель - французский модельный агент, руководил крупными международными агентствами Karin Models и МС2 Model Management. В 2019 году Брюнель обвинялся в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По версии следствия, агент занимался подбором молодых девушек для Эпштейна. В 2022 году в возрасте 75 лет Брюнель совершил самоубийство в парижской тюрьме. В файлах Эпштейна Брюнель упоминается почти 5 тысяч раз.
В электронном письме от 20 октября 2010 года Жан-Люк Брюнель договаривается с Манюк о приезде девушки в Нью-Йорк.
"Привет, Маша! Я писал тебе на email о (имя скрыто - ред.), которую я видел в Париже. Если вы согласитесь, она могла бы приехать в Штаты по приглашению, и мы посмотрим, как у нее все сложится. Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность, я постараюсь позвонить вам завтра", - написал Брюнель, отмечая, что украинская модель может получить приглашение в США уже до католического Рождества. Он также уточнил у Манюк, как продвигаются дела с фотогалереей.
В ответном письме 28 октября 2010 года Манюк уточняет сроки пребывания украинской модели в Нью-Йорке.
"Она (имя скрыто - ред.) возвращается на Украину. Теперь нам нужно спланировать ее расписание на январь-март. Я так понимаю, получу приглашение перед Рождеством? Но какое время для ее приезда будет наиболее подходящим: начало или конец февраля?" - спрашивает Манюк.
В следующем письме директор агентства Line 12 просила у Брюнеля контакты лица, которому она должна выслать договор о сотрудничестве.
Манюк является действующим директором модельного агентства Line 12 в Киеве. Она до сих пор ведет активную деятельность и рассказывает о ней в социальных сетях. Под одним из постов от 31 декабря 2025 года Манюк написала: "Говорят, я продаю мечту". Через несколько дней после публикации файлов Эпштейна, 3 февраля 2026 года Манюк опубликовала еще одну фотографию с подписью "Профессиональная работа не требует оправданий. А слухи не имеют ничего общего с реальностью. 12-я линия все еще работает".
Ранее РИА Новости выяснило, что один из агентов Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины, оговаривая, что "в основном это дешевый эскорт".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Заголовок открываемого материала