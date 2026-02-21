Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эпштейн планировал сделку, с которой Эндрю мог получить платеж - РИА Новости, 21.02.2026
04:45 21.02.2026
СМИ: Эпштейн планировал сделку, с которой Эндрю мог получить платеж
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, карл iii, дэвид стерн
© REUTERS / Toby MelvilleЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в 2013 году планировал крупную сделку, в рамках которой брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попавший под следствие из-за связей с финансистом, мог получить около 1,1 миллиона евро в качестве авансового платежа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.
"Джеффри Эпштейн рассчитывал получить один миллион фунтов стерлингов (около 1,14 миллиона евро - ред.) наличными для Эндрю Маунтбеттена-Виндзора как часть выгодной бизнес сделки с американским инвестиционным гигантом", - говорится в публикации издания.
В материале уточняется, что речь, вероятно, идет о сделке при посредничестве Эпштейна с компанией Cantor Fitzgerald и на тот момент директором компании Pitch@Palace, основанной принцем Эндрю, Дэвидом Стерном, в результате которой Эндрю также мог бы получать 40% от будущей прибыли.
Целью Эпштейна, по данным газеты, было привлечь клиентов, используя положение Эндрю как члена королевской фамилии. При этом за каждого клиента, согласно плану, Эндрю мог бы получать комиссионное вознаграждение в размере 50%.
Несмотря на то, что обсуждения сделки не увенчались успехом, подробности "вызовут новые вопросы" о том, какие деловые связи были у Эндрю с Эпштейном, отмечает Telegraph.
По информации издания, сделка обсуждалась почти через три года после того, как Эндрю заявил, что прекратил контакты с Эпштейном.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего Эндрю из числа наследников престола.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Заголовок открываемого материала