СМИ: Эпштейн планировал сделку, с которой Эндрю мог получить платеж

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в 2013 году планировал крупную сделку, в рамках которой брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попавший под следствие из-за связей с финансистом, мог получить около 1,1 миллиона евро в качестве авансового платежа, сообщает газета Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в 2013 году планировал крупную сделку, в рамках которой брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попавший под следствие из-за связей с финансистом, мог получить около 1,1 миллиона евро в качестве авансового платежа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.

Джеффри Эпштейн рассчитывал получить один миллион фунтов стерлингов (около 1,14 миллиона евро - ред.) наличными для Эндрю Маунтбеттена-Виндзора как часть выгодной бизнес сделки с американским инвестиционным гигантом", - говорится в публикации издания.

В материале уточняется, что речь, вероятно, идет о сделке при посредничестве Эпштейна с компанией Cantor Fitzgerald и на тот момент директором компании Pitch@Palace, основанной принцем Эндрю, Дэвидом Стерном , в результате которой Эндрю также мог бы получать 40% от будущей прибыли.

Целью Эпштейна, по данным газеты, было привлечь клиентов, используя положение Эндрю как члена королевской фамилии. При этом за каждого клиента, согласно плану, Эндрю мог бы получать комиссионное вознаграждение в размере 50%.

Несмотря на то, что обсуждения сделки не увенчались успехом, подробности "вызовут новые вопросы" о том, какие деловые связи были у Эндрю с Эпштейном, отмечает Telegraph.

По информации издания, сделка обсуждалась почти через три года после того, как Эндрю заявил, что прекратил контакты с Эпштейном.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего Эндрю из числа наследников престола.