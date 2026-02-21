https://ria.ru/20260221/enisej-2075978485.html
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" нанесли поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
