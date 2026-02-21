Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
21.02.2026
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
2026
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Баскетболисты красноярского "Енисея" нанесли поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 106:77 (32:21, 29:25, 25:11, 20:20). Самым результативным игроком матча стал Данило Тасич из "Енисея", в активе которого 22 очка. У гостей больше всех очков набрал Кирилл Попов - 15.
Красноярский клуб одержал 12-ю победу в 28 матчах и идет на восьмом месте в таблице, "Нижний Новгород" (8 побед в 29 матчах) располагается на девятой позиции.
Единая Лига ВТБ
21 февраля 2026 • начало в 13:00
Завершен
Енисей
106 : 77
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
