Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Айнтрахтом"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:54 21.02.2026
Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Айнтрахтом"
Мюнхенская "Бавария" обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
футбол
спорт
германия
мюнхен
бавария
йонатан буркардт
гарри кейн
айнтрахт (франкфурт)
германия
мюнхен
спорт, германия, мюнхен, бавария, йонатан буркардт, гарри кейн, айнтрахт (франкфурт), бундеслига, боруссия (дортмунд)
Футбол, Спорт, Германия, Мюнхен, Бавария, Йонатан Буркардт, Гарри Кейн, Айнтрахт (Франкфурт), Бундеслига, Боруссия (Дортмунд)
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Баварии" дубль оформил Гарри Кейн (20-я, 68-я минуты), также мяч забил Александр Павлович (16). У "Айнтрахта" пенальти реализовал Йонатан Буркардт (77), также отличился Арно Калимуэндо (86).
Бундеслига
21 февраля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Бавария
3 : 2
Айнтрахт Фр
16‎’‎ • Александар Павлович
20‎’‎ • Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
68‎’‎ • Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
77‎’‎ • Йонатан Буркардт (П)
86‎’‎ • Арно Калимуэндо-Муинга
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" (60 очков) возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. "Айнтрахт" (31) идет седьмым.
В следующем туре "Бавария" сыграет с дортмундской "Боруссией" в гостях 28 февраля. "Айнтрахт" 1 марта примет "Фрайбург".

Результаты других матчей:

Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол
14 февраля, 19:48
 
Футбол
 
Матч-центр
 
