https://ria.ru/20260221/dubl-2076010949.html
Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Айнтрахтом"
Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Айнтрахтом" - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Айнтрахтом"
Мюнхенская "Бавария" обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:54:00+03:00
2026-02-21T19:54:00+03:00
2026-02-21T19:54:00+03:00
футбол
спорт
германия
мюнхен
бавария
йонатан буркардт
гарри кейн
айнтрахт (франкфурт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889681021_59:0:1175:628_1920x0_80_0_0_780fc387a42cf91e0cf2e5cac805223a.jpg
https://ria.ru/20260214/futbol-2074425037.html
германия
мюнхен
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889681021_198:0:1035:628_1920x0_80_0_0_21654c96bbb3712d45efbc9c4bcd1c95.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, германия, мюнхен, бавария, йонатан буркардт, гарри кейн, айнтрахт (франкфурт), бундеслига, боруссия (дортмунд)
Футбол, Спорт, Германия, Мюнхен, Бавария, Йонатан Буркардт, Гарри Кейн, Айнтрахт (Франкфурт), Бундеслига, Боруссия (Дортмунд)
Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Айнтрахтом"
Дубль Кейна помог "Баварии" обыграть "Айнтрахт" в матче чемпионата Германии