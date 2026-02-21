Рейтинг@Mail.ru
11:51 21.02.2026 (обновлено: 14:15 21.02.2026)
"Много пьет". СМИ рассказали о новой зависимости Зеленского
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN.
"Он много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день, начинающийся с трех или четырех утра, когда приходят первые сводки с фронта", — говорится в публикации.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции
Вчера, 10:56
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский — это глубоко больной человек и именно поэтому его отобрали западные кураторы.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
Пожар на предприятии в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Совсем удручает". Происходящее на Украине вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:38
 
