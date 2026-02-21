Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек - РИА Новости, 21.02.2026
19:07 21.02.2026
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек

В Благовещенске при пожаре в жилом доме погибли пять человек

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пять человек погибли на пожаре, предварительно, из-за неосторожности при курении в доме в Благовещенске, пожар потушен, проводится доследственная проверка, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
"Поздно вечером 21 февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Северной. На момент прибытия первых подразделений веранда и кровля жилого дома горели открытым пламенем. Причиной распространения огня послужило позднее обнаружение и сообщение о пожаре. Звеньями газодымозащитной службы в доме были обнаружены пятеро погибших - двое мужчин и три женщины. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Пожар на площади 40 квадратных метров потушен. Отмечается, что на месте работают дознаватели МЧС России, а также проводится доследственная проверка.
В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре
