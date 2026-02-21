https://ria.ru/20260221/chp-2076006728.html
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек - РИА Новости, 21.02.2026
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек
Пять человек погибли на пожаре, предварительно, из-за неосторожности при курении в доме в Благовещенске, пожар потушен, проводится доследственная проверка,... РИА Новости, 21.02.2026
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек
В Благовещенске при пожаре в жилом доме погибли пять человек