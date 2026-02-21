Рейтинг@Mail.ru
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом - РИА Новости, 21.02.2026
18:26 21.02.2026
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, из ревности к жене облил бензином ее и пасынка, угрожая поджогом, а затем сбежал,... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
всеволожский район
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом

Житель Ленинградской области облил жену и пасынка бензином и угрожал поджогом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, из ревности к жене облил бензином ее и пасынка, угрожая поджогом, а затем сбежал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу ночью 13-летний мальчик сообщил в полицию Всеволожского района о том, что отчим угрожает ему и его матери.
"Сотрудниками полиции было установлено, что 39-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в поселке Романовка, на почве ревности к жене облил бензином ее и ее несовершеннолетнего сына и угрожал поджечь. Не причинив им телесных повреждений, мужчина из квартиры скрылся", – рассказали в региональном главке МВД.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции, добавили в ГУМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
