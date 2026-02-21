Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости . Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, из ревности к жене облил бензином ее и пасынка, угрожая поджогом, а затем сбежал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сотрудниками полиции было установлено, что 39-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в поселке Романовка, на почве ревности к жене облил бензином ее и ее несовершеннолетнего сына и угрожал поджечь. Не причинив им телесных повреждений, мужчина из квартиры скрылся", – рассказали в региональном главке МВД.