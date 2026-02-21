https://ria.ru/20260221/chp-2076002075.html
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом - РИА Новости, 21.02.2026
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, из ревности к жене облил бензином ее и пасынка, угрожая поджогом, а затем сбежал,... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
всеволожский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, из ревности к жене облил бензином ее и пасынка, угрожая поджогом, а затем сбежал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу ночью 13-летний мальчик сообщил в полицию Всеволожского района
о том, что отчим угрожает ему и его матери.
"Сотрудниками полиции было установлено, что 39-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в поселке Романовка, на почве ревности к жене облил бензином ее и ее несовершеннолетнего сына и угрожал поджечь. Не причинив им телесных повреждений, мужчина из квартиры скрылся", – рассказали в региональном главке МВД.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции, добавили в ГУМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.