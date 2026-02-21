Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чешские спортсмены намеревались пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Италии и до объявления бойкота из-за участия в ней россиян с флагом, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
Ранее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что сборная будет бойкотировать церемонию из-за участия спортсменов из РФ и Белоруссии.
"Нам известно об их заявлении для СМИ, но Паралимпийский комитет Чехии нам ничего официально не сообщал. Интересно, что в декабре чешский комитет сообщил нам, что не будет отправлять спортсменов на церемонию открытия, поскольку у них соревнования начнутся рано утром следующего дня и они хотят отдать приоритет выступлению спортсменов", - сообщил Спенс.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.