Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чешские спортсмены намеревались пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Италии и до объявления бойкота из-за участия в ней россиян с флагом, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.