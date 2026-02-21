Рейтинг@Mail.ru
Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/chekhi-2075945546.html
Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян
Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян
Чешские спортсмены намеревались пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Италии и до объявления бойкота из-за участия в ней россиян с флагом, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T11:33:00+03:00
2026-02-21T11:33:00+03:00
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
крэйг спенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747164918_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_914936580d284831fc669c6fd24661a1.jpg
https://ria.ru/20260220/protest-2075856278.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747164918_539:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_75c3e1560fd747b22e02c3ef84f9ed56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийские игры, паралимпийский комитет россии (пкр), крэйг спенс
Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР), Крэйг Спенс
Чехи пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян

Чехи собирались пропустить открытие Паралимпиады и до объявления бойкота

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XVI летних Паралимпийских игр
Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чешские спортсмены намеревались пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Италии и до объявления бойкота из-за участия в ней россиян с флагом, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
Ранее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что сборная будет бойкотировать церемонию из-за участия спортсменов из РФ и Белоруссии.
"Нам известно об их заявлении для СМИ, но Паралимпийский комитет Чехии нам ничего официально не сообщал. Интересно, что в декабре чешский комитет сообщил нам, что не будет отправлять спортсменов на церемонию открытия, поскольку у них соревнования начнутся рано утром следующего дня и они хотят отдать приоритет выступлению спортсменов", - сообщил Спенс.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Эмблема Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Италии отреагировали на протест из-за допуска россиян на Паралимпиаду
20 февраля, 18:52
 
Паралимпийские игрыПаралимпийский комитет России (ПКР)Крэйг Спенс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала