В Будапеште развесили билборды против финансирования Украины - РИА Новости, 21.02.2026
20:33 21.02.2026
В Будапеште развесили билборды против финансирования Украины
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейская народная партия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейская народная партия
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. По всему Будапешту разместили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счёт средств Евросоюза и венгерских налогоплательщиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Часть бывшей Украины". В Европе сделали неожиданное предложение России
Вчера, 15:51
На плакатах изображён Владимир Зеленский с протянутой рукой, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, указывающие на руку Зеленского. В центре композиции - знак "Стоп".
"Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!" — говорится на плакатах.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
19 февраля 2025, 13:36
 
