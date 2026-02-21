СМИ: ради задержания Эндрю отключили внутреннюю IT-систему полиции Норфолка

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правоохранители, участвовавшие в операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, перед рейдом отключили внутреннюю IT-систему полиции графства Норфолк для предотвращения ранней утечки информации о событии, пишет газета Mirror со ссылкой на осведомленные источники.
"По имеющимся данным, полиция Норфолка отключила внутреннюю IT-систему по всему графству, чтобы заблаговременно предотвратить утечку информации об этом историческом задержании", - говорится в статье.
Также отмечается, что большинству сотрудников следственного центра полиции Эйлшема в день операции было приказано не приходить на работу. Персонал якобы получил это указание за несколько дней до ареста, но сотрудникам сообщили лишь, что в участок привезут некую "известную личность".
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальный принц подозревается в злоупотреблении полномочиями на государственной службе.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.