17:18 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/britaniya-2075995678.html
СМИ: ради задержания Эндрю отключили внутреннюю IT-систему полиции Норфолка
в мире
норфолк (виргиния)
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
норфолк (виргиния)
великобритания
в мире, норфолк (виргиния), великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Норфолк (Виргиния), Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
СМИ: ради задержания Эндрю отключили внутреннюю IT-систему полиции Норфолка

© AP Photo / Steve ParsonsЭндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правоохранители, участвовавшие в операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, перед рейдом отключили внутреннюю IT-систему полиции графства Норфолк для предотвращения ранней утечки информации о событии, пишет газета Mirror со ссылкой на осведомленные источники.
"По имеющимся данным, полиция Норфолка отключила внутреннюю IT-систему по всему графству, чтобы заблаговременно предотвратить утечку информации об этом историческом задержании", - говорится в статье.
Также отмечается, что большинству сотрудников следственного центра полиции Эйлшема в день операции было приказано не приходить на работу. Персонал якобы получил это указание за несколько дней до ареста, но сотрудникам сообщили лишь, что в участок привезут некую "известную личность".
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальный принц подозревается в злоупотреблении полномочиями на государственной службе.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Юмористическое видео с британским экс-принцем Эндрю со страницы Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с экс-принцем Эндрю
Вчера, 16:45
 
В миреНорфолк (Виргиния)ВеликобританияДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
