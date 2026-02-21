Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с экс-принцем Эндрю - РИА Новости, 21.02.2026
16:45 21.02.2026
Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с экс-принцем Эндрю
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал сгенерированное... РИА Новости, 21.02.2026
россия
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
карл iii
российский фонд прямых инвестиций
россия, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, карл iii, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Карл III, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с экс-принцем Эндрю

Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с британским экс-принцем Эндрю

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал сгенерированное нейросетью юмористическое видео с британским экс-принцем Эндрю.
"И маски сняты", - написал Дмитриев в соцсети Х и прикрепил к своему посту видео, на котором король Карл III в торжественной обстановке срывает завесу с картины, на которой изображен его брат Эндрю в момент, когда его выпустили из-под стражи.
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальный принц подозревается в злоупотреблении полномочиями на государственной службе.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Эпштейн продавал тайны принца Эндрю "Моссаду", пишет Times
4 августа 2025, 12:56
 
