Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности, пишут СМИ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Комитет по вопросам бизнеса и торговли парламента Великобритании обсудит возможность расследования в отношении деятельности брата короля Карла III, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на посту торгового посланника королевства, пишет газета Guardian.
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальный принц подозревается в злоупотреблении полномочиями на государственной службе.
"После его (Эндрю - ред.) задержания в четверг по подозрению в злоупотреблении служебным положением межпартийный комитет по вопросам бизнеса и торговли заявил, что соберется в следующий вторник, чтобы обсудить возможное расследование его деятельности в период с 2001 по 2011 год", - говорится в статье.
По словам источника, работавшего с Эндрю в его бытность сотрудником структуры UK Trade and Investment (UKTI), бывший принц неоднократно просил британских министров иностранных дел и торговли назначить его на более важную должность.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего Эндрю из числа наследников престола.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди
20 февраля, 04:08