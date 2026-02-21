Рейтинг@Mail.ru
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2026
13:19 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/britanija-2075960599.html
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности, пишут СМИ
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2026
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности, пишут СМИ
Комитет по вопросам бизнеса и торговли парламента Великобритании обсудит возможность расследования в отношении деятельности брата короля Карла III, экс-принца... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:19:00+03:00
2026-02-21T13:19:00+03:00
в мире
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
великобритания
Новости
ru-RU
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
Экс-принцу Эндрю грозит расследование деятельности, пишут СМИ

Guardian: экс-принцу Эндрю грозит расследование работы на посту торгпосланника

21.02.2026
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Комитет по вопросам бизнеса и торговли парламента Великобритании обсудит возможность расследования в отношении деятельности брата короля Карла III, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на посту торгового посланника королевства, пишет газета Guardian.
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальный принц подозревается в злоупотреблении полномочиями на государственной службе.
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста
Дмитриев сравнил экс-принца Эндрю и его друзей с сатанистами
Вчера, 10:28
"После его (Эндрю - ред.) задержания в четверг по подозрению в злоупотреблении служебным положением межпартийный комитет по вопросам бизнеса и торговли заявил, что соберется в следующий вторник, чтобы обсудить возможное расследование его деятельности в период с 2001 по 2011 год", - говорится в статье.
По словам источника, работавшего с Эндрю в его бытность сотрудником структуры UK Trade and Investment (UKTI), бывший принц неоднократно просил британских министров иностранных дел и торговли назначить его на более важную должность.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего Эндрю из числа наследников престола.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Экс-принц Эндрю
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди
20 февраля, 04:08
 
В миреВеликобританияДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
