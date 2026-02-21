Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Паралимпийской сборной России внесен в базу "Миротворца"
07:46 21.02.2026
Пресс-секретарь Паралимпийской сборной России внесен в базу "Миротворца"
Пресс-секретарь Паралимпийской сборной России внесен в базу "Миротворца"
2026-02-21T07:46:00+03:00
2026-02-21T07:46:00+03:00
спорт, россия, милан, донецкая народная республика, дмитрий сазонов, дмитрий песков, паралимпийский комитет россии (пкр), министерство молодежи и спорта украины
Спорт, Россия, Милан, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Сазонов, Дмитрий Песков, Паралимпийский комитет России (ПКР), Министерство молодежи и спорта Украины
Пресс-секретарь Паралимпийской сборной России внесен в базу "Миротворца"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу пресс-секретаря Паралимпийской сборной России Дмитрия Сазонова, выяснило РИА Новости, изучив данные базы.
На сайте указывается, что Сазонов внесен в базу "Миротворца" якобы из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Согласно информации на сайте Паралимпийского комитета России, Сазонов занимает должность руководителя отдела по связям с общественностью аппарата Паралимпийского комитета России. С Паралимпийской командой России работает с 2016 года.
В сентябре 2025 года МПК полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Международный Паралимпийский комитет выдержит давление, которое на него оказывается сегодня.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
