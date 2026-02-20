Зеленский давно занимался торговлей людей через Эпштейна, считает Медведчук

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский упоминается в материалах американского финансиста Джеффри Эпштейна более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине, обратил внимание экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.