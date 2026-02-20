Рейтинг@Mail.ru
Зеленский давно занимался торговлей людей через Эпштейна, считает Медведчук - РИА Новости, 20.02.2026
10:25 20.02.2026
Зеленский давно занимался торговлей людей через Эпштейна, считает Медведчук
Владимир Зеленский упоминается в материалах американского финансиста Джеффри Эпштейна более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми
в мире, украина, сша, джеффри эпштейн, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, США, Джеффри Эпштейн, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Зеленский давно занимался торговлей людей через Эпштейна, считает Медведчук

Медведчук: Зеленский упоминается в материалах Эпштейна более 50 раз

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский упоминается в материалах американского финансиста Джеффри Эпштейна более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине, обратил внимание экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Имя Зеленского упоминается в материалах более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине", - говорится в колонке Медведчука, опубликованной информационной службой "Вести".
"В частности, сообщалось, что Зеленский может быть причастен к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel. Таким образом, нелегитимный и его жена давно цинично занимались поставкой живого товара через схемы Эпштейна", - полагает он.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна
4 февраля, 04:05
 
