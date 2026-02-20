МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский упоминается в материалах американского финансиста Джеффри Эпштейна более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине, обратил внимание экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Имя Зеленского упоминается в материалах более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине", - говорится в колонке Медведчука, опубликованной информационной службой "Вести".
"В частности, сообщалось, что Зеленский может быть причастен к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel. Таким образом, нелегитимный и его жена давно цинично занимались поставкой живого товара через схемы Эпштейна", - полагает он.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.