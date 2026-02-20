МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский - это глубоко больной человек, именно поэтому его отобрали западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Его отбирали как раз таки по принципу беспринципности, и это не тавтология. Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский, причем таким он стал не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до, ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления", - сказала Захарова в эфире "России 1".
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом самого Зеленского уже не раз называли диктатором. В частности, это делал американский журналист Такер Карлсон, который подчеркивал, что первая черта диктатора - он не избран.
