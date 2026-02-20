Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 20.02.2026 (обновлено: 19:58 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/zakharova-2075863298.html
Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком
Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком - РИА Новости, 20.02.2026
Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком
Владимир Зеленский - это глубоко больной человек, именно поэтому его отобрали западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:09:00+03:00
2026-02-20T19:58:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
владимир зеленский
мария захарова
российская академия образования
геннадий онищенко
россия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062233214_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_6b1284e0c6206b0c9cc6fe769a07dacc.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075496544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062233214_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fde61f9d2024b1501775a5cc9ee1efd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, владимир зеленский, мария захарова, российская академия образования, геннадий онищенко, россия, российская академия наук
В мире, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Российская академия образования, Геннадий Онищенко, Россия, Российская академия наук
Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком

Захарова: Зеленский глубоко болен, поэтому его отобрали западные кураторы

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский - это глубоко больной человек, именно поэтому его отобрали западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Его отбирали как раз таки по принципу беспринципности, и это не тавтология. Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский, причем таким он стал не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до, ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления", - сказала Захарова в эфире "России 1".
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом самого Зеленского уже не раз называли диктатором. В частности, это делал американский журналист Такер Карлсон, который подчеркивал, что первая черта диктатора - он не избран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
19 февраля, 14:58
 
В миреМирный план США по УкраинеВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссийская академия образованияГеннадий ОнищенкоРоссияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала